Difesa: Aeronautica, intervento salvavita per neonata di 8 giorni nella notte

- Si è concluso nella notte il trasporto sanitario d'urgenza, da Cosenza a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare in favore di una piccolissima paziente di appena 8 giorni di vita. Lo ha riferito un comunicato dell’Aeronautica militare. Il volo d'urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cosenza, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala situazioni di Vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno per questo genere di necessità. (segue) (Com)