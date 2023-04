Spagna: incendio in ristorante di Madrid, due vittime e dieci feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono morti e altri 10 sono rimasti feriti dopo un incendio in un ristorante a Madrid. Lo hanno riferito oggi i servizi di emergenza della capitale spagnola. L'incendio è iniziato venerdì in tarda serata al Burro Canaglia Bar&Resto, un ristorante italiano nel quartiere centrale di Salamanca. Un testimone oculare ha detto al quotidiano "El Pais" che l'incendio è scoppiato dopo che un cameriere stava "flambando" un piatto e le fiamme hanno dato fuoco al soffitto e alle pareti. Si sarebbe successivamente creata la ressa all'uscita principale del locale per fuggire alle fiamme. La polizia spagnola sta attualmente indagando sulle cause dell'incendio. (Spm)