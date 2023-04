Giornata Terra: Castellone (M5s), seminare per bene Italia con fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Giornata mondiale della Terra 2023, mi piace ricordare che 'Raccoglieremo quello che seminiamo'. E questo è certamente il momento di seminare per il bene del nostro Paese attraverso l'opportunità offerta dai fondi del Pnrr, per poi cogliere i frutti di una ripresa economica dell'Italia che sia ambientalmente e socialmente sostenibile. Investendo il massimo possibile nelle infrastrutture strategiche sostenibili, nella transizione energetica, nella ricerca e nell'innovazione, e nella rivitalizzazione del nostro servizio sanitario nazionale. L'austerità in questo momento è del tutto inutile e dannosa perché non crea anzi soffoca la crescita, che invece richiede tutele ed investimenti a lungo termine. Da qui passa il futuro benessere e la salute del nostro Paese, del nostro popolo e del nostro pianeta". Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato.(Rin)