G7: Calderone, investimento in capitale umano al centro di incontro

- ​Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone è a Kurashiki (Giappone) per la riunione del G7 del 22 e 23 aprile con gli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti. Due giorni con focus sulle politiche finalizzate all'investimento nel capitale umano. Sotto la lente dei ministri del Lavoro - informa una nota del dicastero - ci sono le sfide per la ripresa del mercato del lavoro nell'era post-Covid e la sua capacità di essere inclusivo e dignitoso. Durante i lavori preparatori è emersa in modo chiaro inoltre, la comune attenzione su cause ed effetti della mancanza di manodopera e del mismatch esistente tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in termini di competenze. (segue) (Com)