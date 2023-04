G7: Calderone, investimento in capitale umano al centro di incontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il susseguirsi di crisi di differente natura, a partire dall'aggressione russa all'Ucraina, nel primissimo periodo dopo l'emergenza pandemica ha un impatto rilevante sul mercato del lavoro e sulla coesione sociale, in particolare nei Paesi europei e del Mediterraneo, che si aggiunge alle sfide in corso legate ai difficili percorsi di transizione ambientale, digitale e demografica. Le conseguenze rischiano di colpire soprattutto i più vulnerabili, a partire da disabili, donne e giovani - ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: inclusione attiva, competenze e transizioni saranno quindi al centro del dialogo e del ruolo strategico del G7 per offrire soluzioni concrete e sostenibili alle sfide globali, ora e nei mesi a venire che vedranno l'Italia impegnata, dal primo gennaio 2024, nella presidenza del forum intergovernativo". (Com)