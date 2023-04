Viabilità: Anas, chiusura provvisoria svincolo Como nord su SS708 per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente autonomo, lungo il Raccordo di Brogeda (SS708) è provvisoriamente chiuso al transito lo svincolo di 'Como Nord' in direzione di Como. Il conducente di un camper in transito, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo e si è ribaltato, provocando danni al patrimonio stradale. Necessarie anche limitazioni lungo l'attigua autostrada A9 'Lainate - Como Grandate' (non di competenza). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento, al fine di per procedere alla riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile. (Com)