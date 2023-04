Giornata Terra: Centinaio (Lega), teniamo insieme sviluppo e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difesa della Terra passa dai piccoli gesti che realizziamo ogni giorno, oltre che dalle grandi scelte della politica. Tutti noi siamo responsabili del futuro del nostro Pianeta. Non è vero che siamo costretti a scegliere tra lavoro e ambiente, tra infrastrutture e paesaggio, tra energia e clima. Sviluppo e sostenibilità possono stare insieme, se mettiamo da parte i 'no' ideologici e guardiamo al domani con fiducia e responsabilità". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), in occasione della Giornata della Terra.(Rin)