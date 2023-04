© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Crimea sono stati attivati i sistemi di difesa aerea, ma non ci sono segnalazioni di danni o vittime. Lo ha detto il governatore della regione Sergej Aksyonov in un messaggio su Telegram. “Le forze di difesa aerea hanno lavorato nel cielo sopra la Crimea. Non risulta alcun danno o vittima. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili", ha detto il funzionario. (Rum)