Norvegia: Fondo sovrano voterà contro risoluzione che chiede a Bp obiettivi più severi su emissioni

- Il Fondo sovrano norvegese ha deciso di votare contro una risoluzione che chiede alla compagnia petrolifera britannica Bp di adottare obiettivi più severi sui gas serra. La mozione in questione è stata presentata dal gruppo di attivisti Follow This prima del voto degli azionisti del 27 aprile invita la società ad allinearsi con l'obiettivo dell'accordo sul clima di Parigi per limitare il riscaldamento globale. Non sono chiare al momento le ragioni per la decisione del fondo norvegese, considerando che il gestore Norges Bank Investment Management (Nbim) aveva annunciato in precedenza l'intenzione di adottare una linea più dura nei confronti delle società che non presentano piani climatici credibili.(Sts)