Business news: britannica Easyjet prevede aumento dei profitti durante l'estate

- Easyjet prevede profitti annuali più alti del previsto a causa dell'aumento delle entrate e del crescente numero di passeggeri mentre i vacanzieri cercano opzioni di viaggio più economiche. La compagnia aerea low cost con sede a Luton ha annunciato che la sua perdita al lordo delle imposte per i sei mesi fino alla fine di marzo è stata compresa tra 405 e 425 milioni di sterline (cioè tra 458 e 480 milioni di euro). Ciò rappresenta un taglio di oltre 120 milioni di sterline (135 milioni di euro) rispetto a un anno prima. Tuttavia, EasyJet ha affermato di aspettarsi di superare le aspettative del mercato di un utile al lordo delle imposte di 260 milioni di sterline (294 milioni di euro) per l'anno fino alla fine di settembre. L'amministratore delegato della compagnia, Johan Lundgren, ha dichiarato: "Assistiamo a un continuo forte slancio delle prenotazioni in estate, poiché i clienti danno la priorità alla spesa per i viaggi e scelgono compagnie aeree che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo e mix di destinazioni". (Rel)