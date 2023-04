Business news: Spagna, Cox Energy si aggiudica azienda ingegneria Abengoa in insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice che ha gestito la procedura di insolvenza del gruppo ingegneristico andaluso Abengoa ha assegnato a Cox Energy la società dopo aver presentato un'offerta di poco più di 500 milioni di euro, risultando la migliore tra quelle messe sul tavolo da altre aziende. Abengoa si trascinava una situazione finanziaria complicata dal 2014, poi ulteriormente aggravata durante la pandemia di coronavirus. Il giudice ha dato la priorità a un'offerta per la totalità degli asset che mette in sicurezza tutti i posti di lavoro e ha respinto altre offerte parziali, come quella di Acciona che cercava di rilevare esclusivamente un impianto di desalinizzazione. L'offerta di Cox Energy si impegna a "mantenere l'attività e l'occupazione dell'unità produttiva, stimata in 9.505 lavoratori" e a ripianare il debito della società con i creditori. Fonti consultate dal quotidiano "Abc" indicano che la cifra reale del debito di Abengoa è attualmente vicina ai 4,8 miliardi di euro, la maggior parte dei quali è concentrata nelle sue controllate Abenewco1, Abenewco2 e Abenewco2 bis. (Spm)