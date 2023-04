Business news: Francia, Gruppo Bolloré entrato in trattative esclusive con Cma Cgm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Groupe Bolloré è entrato in trattative esclusive con l'armatore Cma Cgm per la cessione di Bolloré Logistics, valutata 5 miliardi di euro. Lo hanno reso noto le due società. "Questa entrata in discussioni esclusive si integra nella strategia" di Cma Cgm che si basa sul "trasporto marittimo e logistico e che punta ad offrire delle soluzioni complete per sostenere le catene di approvvigionamento dei suoi clienti", ha spiegato l'armatore di Marsiglia. Il Gruppo Bolloré ha fatto sapere che Cma Cgm potrebbe presentare "una promessa d'acquisto" per l'8 maggio. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, per il Gruppo Bolloré si tratterebbe della seconda cessione dopo quella delle attività logistiche africane vendute a Mosca a fine dicembre. (Frp)