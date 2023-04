Business news: Serbia, Ente statale energia (Eps) diventa ufficialmente una società per azioni chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente statale dell'energia serbo (Eps) è diventato ufficialmente una società per azioni (Spa) chiusa. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui ieri sono state emesse in totale 36,5 milioni di azioni, di proprietà dello Stato della Serbia, con un valore nominale per titolo di 10 mila dinari (circa 85 euro). Il valore dell'azienda è quindi di 365,1 miliardi di dinari, ovvero circa 3,1 miliardi di euro. Intanto nella serata di ieri diverse centinaia di cittadini e lavoratori della stessa Eps si sono riuniti in protesta nella città di Lazarevac per esprimere il loro malcontento riguardo alla trasformazione dell'ente da società pubblica a società per azioni. I manifestanti hanno affermato che la trasformazione dell'azienda in una S.p.a. è il primo passo verso la privatizzazione e hanno concesso sette giorni di tempo al ministero dell'Energia e al governo della Serbia per modificare la decisione. (Seb)