Business news: Spagna, Aena indice gara da 450 milioni euro per fornitura energia rinnovabile in rete aeroportuale

- Aena, principale gestore degli aeroporti spagnoli, ha indetto una gara d'appalto da 450 milioni di euro per la fornitura di energia elettrica da fonti al 100 per cento rinnovabili per gli anni 2024-2028. La gara, della durata di 5 anni, è finalizzata all'espletamento delle procedure relative all'acquisto di energia per gli aeroporti, nonché alla gestione degli impianti fotovoltaici di autoconsumo che si stanno progressivamente inserendo nella rete aeroportuale. L'energia in eccesso generata negli impianti fotovoltaici di alcuni aeroporti potrà essere trasferita ad altri in un processo che sarà svolto da una società energetica. Le forniture sono state raggruppate in diversi lotti per favorire la concorrenza tra le aziende, in modo che ogni lotto abbia sempre più consumi che vendite in eccesso durante la durata del contratto. (Spm)