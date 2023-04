Business news: Romania, bilancia pagamenti registra un disavanzo di 2,6 miliardi di euro nei primi due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conto corrente della bilancia dei pagamenti in Romania ha registrato, nei primi due mesi di quest'anno, un disavanzo di 2,614 miliardi di euro, con il 17,15 per cento in meno rispetto ai 3,155 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania con un comunicato. Il saldo dei beni ha registrato un disavanzo minore di 130 milioni di euro, mentre quello dei servizi ha registrato un avanzo maggiore di 641 milioni di euro, il saldo dei redditi primari ha registrato un disavanzo maggiore di 206 milioni di euro e il saldo delle entrate secondarie ha registrato un avanzo inferiore di 24 milioni di euro. Il debito estero totale è aumentato di 9,874 miliardi di euro. In struttura, il debito estero a lungo termine ammontava al 28 febbraio 2023 a 106,575 miliardi di euro (69 per cento del debito estero totale), in aumento del 9,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2022, e il debito estero a breve termine ha registrato il livello di 47,86 miliardi di euro (31 per cento del debito estero totale), in aumento del 2,2 per cento rispetto alla fine dell'anno precedente. (Rob)