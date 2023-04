Business news: Renault, primo trimestre ricavi a 11,5 miliardi di euro (+30 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno Renault ha registrato ricavi in aumento del 30 per cento, a 11,5 miliardi di euro (escludendo gli effetti del ritiro dalla Russia che prevedono un calo di circa 800 milioni di euro). Lo ha annunciato il gruppo francese. Sempre nei primi tre mesi dell'anno, le vendite sono aumentate dell'8,6 per cento. Confermate le prospettive finanziarie per il 2023, con un margine operativo superiore o uguale al 6 per cento. (Frp)