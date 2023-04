Ostia: sequestrato alloggio occupato da Roberto Spada, boss in casa fino allo sgombero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di indagine è stata avviata anche a seguito del deferimento della coppia all’Autorità Giudiziaria - durante lo scorso mese di marzo – per il reato di furto aggravato di energia elettrica posto in essere mediante allaccio diretto dell’appartamento oggetto di sequestro alla rete di fornitura del gestore. I successivi approfondimenti, condotti dai carabinieri, hanno consentito di accertare che la coppia, oltre a sottrarre energia elettrica, non disponevano di alcun titolo che li legittimasse ad abitare l’appartamento di via G. Vincon, gestito dal Comune di Roma per far fronte all’emergenza abitativa, maturando in tal modo un debito nei confronti dell’Ente pari a 43.355,56 euro per le indennità di occupazione non versate e pari a 11.063 euro nei confronti della società gestore della rete elettrica, per l’energia non contabilizzata. (segue) (Rer)