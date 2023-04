Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel Lazio.ROMA CAPITALEEvento “Expo 2030 Roma, una sfida italiana”. Interverranno il presidente del comitato promotore Expo 2030 Roma, Giampiero Massolo, la vicepresidente, Lavinia Biagiotti, il direttore generale, Giuseppe Scognamilgio, il segretario generale del Bie, Dimitri S. Kerkentzes e il presidente della delegazione Bie, Mr Murager Sauranbayev. Mercati di Traiano, via Quattro Novembre 94, Roma (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, partecipa all'Earth Day intervenendo al Talk Ansa sulla Terrazza del Pincio, per poi prendere parte alla Marcia della Terra che condurrà al Galoppatoio dove si terrà la cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Terra. Villa Borghese, viale del Galoppatoio 33, Roma (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi partecipa all'evento di raccolta e distribuzione di eccedenze alimentari organizzato dall'Associazione Cibo A Costo Zero A.P.S. Struttura Dem di via delle Ciliegie 100, Roma (ore 16)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, su delega del sindaco, interviene al Concerto per la Terra nell'ambito degli eventi dell'Earth Day. Centro Congressi La Nuvola, viale Asia 40/44, Roma (ore 19) (segue) (Rer)