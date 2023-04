Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cinquantatreesima Giornata mondiale della terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite. Oltre alla presentazione del rapporto al Club di Roma, dal titolo "Talk: Earth For All - Roadmap per una Terra e un Futuro per tutti", al Villaggio per la Terra alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, si terrà la Maratona Multimediale One people one planet, con il Concerto per la Terra alla Nuvola di Fuksas e in diretta su RaiPlay (dalle ore 10)- In occasione della Giornata sulle manovre di disostruzione in età pediatrica, la Croce Rossa di Roma ha organizzato una giornata speciale. Decine di Volontari daranno vita a prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e al massaggio cardiaco collettivo. Ma la giornata prevede anche visite cardiologiche e diabetologiche gratuite, informazioni sulla donazione del sangue, attività del gruppo cinofili, attività per i più piccoli e tanto altro. Piazza Santa Maria Liberatrice, Roma (ore 9)- Terzo Info Day targato Caschi Rosa, l'iniziativa patrocinata dall'assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale e dalla Regione Lazio, dedicata all'informazione e alla conoscenza dei servizi dedicati alle donne forniti dalle realtà territoriali che aderiscono alla Rete. Primo appuntamento in via di Grottarossa, ingresso Parco Papacci (dalle ore 10) (segue) (Rer)