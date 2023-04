Mps: Meloni, ora uscita ordinata di Stato, creare condizioni per più poli bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Abbiamo confermato Lovaglio alla guida del Monte dei Paschi, l'amministratore delegato ha condotto in porto con successo l'ultimo aumento di capitale e adesso bisogna lavorare per riportare il Monte sul mercato privato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza'. "Vogliamo gestire in modo ordinato l'uscita dello Stato dal capitale di Mps per creare in Italia le condizioni perché ci siano più poli bancari", ha aggiunto. (Rin)