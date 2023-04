© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione su base annua in Bulgaria è calata a marzo di due punti percentuali, passando dal 16 per cento di febbraio al 14 per cento. È quanto emerge dai dati dell’Istituto nazionale di statistica, citati dal portale d’informazione “Novinite”. Il tasso di inflazione registrato lo scorso mese è il più basso dal marzo del 2022, quando si era attestato al 12,4 per cento. (Seb)