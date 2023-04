Business news: Pernod Ricard sospende esportazioni della vodka Absolut in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pernod Ricard, gruppo francese specializzato nella produzione di vini e alcolici, ha sospeso le esportazioni della vodka svedese Absolut in Russia. Lo ha reso noto l’azienda stessa dopo le minacce di boicottaggio arrivate per aver ripreso a inviare il prodotto a Mosca. The Absolut Company "ha deciso di interrompere l'esportazione del suo marchio in Russia", con "effetto immediato", dopo le "critiche massicce sotto tutte le forme", si legge in un comunicato, in cui viene sottolineata l'importanza di proteggere i dipendenti. (Frp)