Business news: Francia, Credit Agricole e Worldine preparano società per servizi ai commercianti

- La banca Credit Agricole e Worldline, società specializzata nei servii di pagamento e transazioni, sono in trattative per creare un'impresa comune specializzata nei servizi di pagamento per i commercianti in Francia. Lo hanno annunciato i due gruppi. L'azienda dovrà esser e operativa nel 2025 dopo una fase di investimenti da 80 milioni di euro e utilizzerà le infrastrutture tecnologiche di Worldline, che deterrà il 50 per cento più un titolo. I due gruppi hanno fatto sapere che le transazioni dei commercianti rappresentano 700 miliardi di euro. (Frp)