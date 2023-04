Business news: Ucraina, tasso disoccupazione si è dimezzato in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Ucraina si è quasi dimezzato in un anno. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", citando i dati del Centro statale per l'impiego. Secondo le statistiche, nel marzo 2023, il numero di disoccupati registrati è sceso a 137,3 mila (98,5 mila dei quali donne), rispetto a 286,9 mila disoccupati nello stesso periodo preso in esame nel 2022. Il numero di persone che ricevono sussidi di disoccupazione è sceso da 250,5 mila a 56,1 mila persone in un anno. (Kiu)