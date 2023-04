Business news: Romania, investimenti diretti esteri aumentano del 4 per cento nel primo bimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo bimestre del 2023 gli investimenti diretti dei non residenti sono aumentati in Romania del 4 per cento. Lo riferisce la Banca nazionale romena con un comunicato. "Gli investimenti diretti di non residenti in Romania ammontano a 1,98 milioni di euro, rispetto all’1,9 milioni di euro registrato nei mesi di gennaio e febbraio del 2022”, si legge nel comunicato. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese (Onrc), il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato nel primo bimestre del 2023 del 219 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, arrivando a 1.182 unità. Per quanto riguarda i settori di attività, le immatricolazioni si sono registrate in particolare nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nella riparazione delle auto e nei trasporti. Il maggior numero di imprese a partecipazione estera è con investitori italiani, con un capitale sottoscritto di 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro). Il valore più elevato di capitale sociale appartiene tuttavia alle imprese olandesi, con 12,6 miliardi di dollari (11,5 miliardi di euro). (Rob)