Business news: Slovacchia, disoccupazione a marzo 2023 è scesa al 5,61 per cento

- La disoccupazione in Slovacchia a marzo 2023 è scesa al 5,61 per cento. Lo ha reso noto in conferenza stampa il ministro del Lavoro, Milan Krajniak. A febbraio il dato annuo era del 5,76 per cento. “Il numero dei disoccupati è calato soprattutto nelle tre regioni dove il tasso era più elevato: Presov (7,11 per cento; -0,19 per cento), Banska Bystrica (6,53 per cento; -0,09 per cento) e Kosice (6,07 per cento; -0,09 per cento)”, ha riferito il ministro. (Vap)