Business news: Heiniken annuncia di aver trovato acquirente per filiale in Russia

- Il gruppo Heineken ha trovato un acquirente per la sua filiale russa. Lo ha annunciato lo stesso gruppo olandese, spiegando di essere in attesa che le autorità russe approvino la vendita. "Se e quando avremo l'approvazione, condivideremo ulteriori dettagli sull'acquirente e sull'accordo", ha affermato Heineken. “Continuiamo a compiere progressi per trasferire la proprietà della nostra attività in Russia ed è stata presentata una domanda di approvazione alle autorità della Federazione Russa in linea con i requisiti normativi locali. C'è un limite a ciò che possiamo dire prima che questo processo sia completato", ha affermato la società. (Beb)