Trentino: Barbaro, interlocuzioni diplomatiche per ricollocamento orsi entro prima decade maggio

- Oggi il tavolo al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - presente anche il presidente Fugatti - per ridefinire la strategia sull'emergenza orsi. “Entro la prima decade di maggio, gli uffici del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica procederanno a una ricognizione della normativa nazionale e comunitaria per proporre misure per la gestione dei plantigradi in sovrannumero in Trentino. Entro la stessa data, verranno avviate anche delle interlocuzioni diplomatiche necessarie all'ipotesi di ricollocamento di un numero di orsi da stabilire”. Lo scrive sui social il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro. “Ho chiesto a tutte le parti in causa la massima celerità per dare risposte concrete”, sottolinea il sottosegretario, che conclude: “Ascolteremo ovviamente anche le associazioni ambientaliste”. (Rin)