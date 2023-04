© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard and Poor's conferma il rating “BBB” dell'Italia con outlook stabile. “L'elaborazione della legge di Bilancio 2024 sarà importante per valutare l'impegno del governo alla prudenza fiscale”, si legge in una nota dell’agenzia, che sottolinea come Giorgia Meloni abbia perseguito, dall’inizio del suo governo, “un approccio moderato e pragmatico in relazione all'Europa e alla politica fiscale”. (Rin)