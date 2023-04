Business news: Romania, Commissione Ue avvia indagine su aiuti di Stato a compagnia aerea Blue Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato un'indagine per valutare se alcune misure di sostegno adottate dalla Romania a favore della compagnia aerea Blue Air Aviation sono conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Lo riferisce l’agenzia di Bucarest “Agerpres”, precisando che la compagnia di volo romena ha cominciato ad affrontare delle difficoltà finanziarie nel 2019 e, a partire da marzo 2020, è stata gravemente colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. A novembre 2022 Blue Air ha cessato di operare poiché le autorità romene hanno temporaneamente sospeso la sua licenza proprio a causa della situazione finanziaria. Nell'agosto 2020 la Commissione aveva approvato due misure a favore di Blue Air: una garanzia del valore di circa 28 milioni di euro per i danni subiti nel contesto della pandemia e una seconda garanzia, di circa 34 milioni di euro, relativa ad un prestito di salvataggio, destinato a coprire parzialmente le esigenze di liquidità di Blue Air. La Romania si era impegnata a fare in modo che fosse rispettata la scadenza fissata a sei mesi per la garanzia relativa al prestito di salvataggio. In alternativa, il governo di Bucarest avrebbe dovuto comunicare alla Commissione un piano di liquidazione o un piano di ristrutturazione. (Rob)