Business news: Regno Unito, tasso disoccupazione aumenta al 3,8 per cento

- Aumenta nel Regno Unito il tasso di disoccupazione, mentre la crescita salariale continua a rimanere ben al di sotto dell'inflazione. È quanto emerge dai dati ufficiali dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), secondo cui il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente al 3,8 per cento, dal 3,7 per cento. Anche il numero di offerte di lavoro è diminuito per il nono mese consecutivo, sebbene sia rimasto comunque alto, in quanto le aziende faticano ad assumere personale. L'Ons ha affermato inoltre che il valore della retribuzione totale è diminuito del 4,1 per cento. (Rel)