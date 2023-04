Business news: Francia, Alstom fornirà a Strasburgo 22 nuovi tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha firmato un contratto da 250 milioni di euro che prevede la fornitura ala città di Strasburgo di 22 tram. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. "la prima commessa comprenderà due convogli Citadis in una prima fase, poi dieci convogli supplementari seguiranno in un secondo momento", si legge nella nota. I tram saranno prodotti in nove siti di Alstom in Francia. Il gruppo rifornisce la rete di tram di Strasburgo dal 1994. Le prime consegne di questa nuova commessa sono previste per il 2025. (Frp)