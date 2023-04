Business news: Regno Unito, governo annulla i progetti per le “autostrade intelligenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di tutte le nuove “autostrade intelligenti” in Regno Unito è stata annullata per problemi di costi e sicurezza. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti spiegando che i nuovi progetti sarebbero costati oltre un miliardo di sterline (1,12 miliardi di euro) e la loro cancellazione dovrebbe consentire di monitorare prima la fiducia dell’opinione pubblica in questo tipo di progetti. Il bando imposto dal governo blocca 14 progetti già pianificati, di cui 11 sospesi e tre già in costruzione. Le autostrade intelligenti sono un tratto di strada in cui il flusso del traffico viene gestito esclusivamente da strumenti di alta tecnologia nel tentativo di alleviare le congestioni stradali. In alcuni casi sono finite nel mirino delle critiche perché la gestione automatizzata del traffico prevede la deviazione dei flussi nelle corse di emergenza, un fatto che ha causato delle vittime. (Rel)