Business news: Forvia, primo trimestre ricavi a 6,64 miliardi di euro (+29 per cento)

- Forvia, gruppo francese creato da Faurecia e Hella specializzato nella produzione di componentistica per automobili, ha registrato nel primo trimestre del 2023 ricavi per 6,64 miliardi di euro, il 29 per cento in più su base annua. È quanto si legge in un comunicato, dove si spiega che "tutte le attività hanno performato oltre misura alla crescita del mercato mondiale". Forvia punta per quest'anno a un fatturato compreso tra i 25,2 e i 26,2 miliardi di euro. (Frp)