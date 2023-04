Business news: Spagna, Iberdrola costruirà la prima centrale ibrida eolica e solare a Burgos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola costruirà la prima centrale ibrida eolica e solare in Spagna nella provincia di Burgos, in Castiglia e Leon. Secondo quanto riferito in un comunicato, si tratta di due impianti fotovoltaici da 41 e 33 megawatt (MW), che totalizzeranno più di 170 mila moduli fotovoltaici e saranno ubicati nei comuni di Burgos di Revilla Vallejera, Villamedianilla e Vallejera, per ibridare l'esistente complesso eolico di 69 MW BaCa - Ballestas e Casetona. L'azienda sta stanziando più di 40 milioni di euro per la costruzione di questo progetto, che combina energia eolica e solare in un unico sito. L'ibridazione consente di ottimizzare l'uso della rete e di ridurre al minimo l'impatto ambientale dei progetti nei luoghi in cui sono ubicati. Disponendo di due tecnologie in grado di alternarsi, la dipendenza dalle mutevoli condizioni ambientali e le limitazioni dovute alla possibile mancanza di risorse come il vento o il sole si riducono significativamente, favorendo una produzione rinnovabile più stabile ed efficiente. (Spm)