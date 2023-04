Business news: Airbus aumenta gli stipendi del 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus aumenterà gli stipendi in Francia del 5,5 per cento a causa dell'inflazione. Lo ha riferito il sindacato Force Ouvriere al termine delle trattative annuali. "La negoziazione è stata complicata ma siamo molto soddisfatti. L'accordo tiene conto della realtà dell'inflazione, copre tutte le nostre rivendicazioni", ha detto il sindacalista Dominique Delbouis. L'aumento entrerà in vigore dal primo luglio. Lo scorso anno i dipendenti di Airbus hanno già avuto un aumento del 3,9 per cento. (Frp)