Terrorismo: Polizia, fermo di cittadino siriano sbarcato a Messina

- Gli investigatori della Polizia di Stato di Messina hanno eseguito un fermo emesso dalla locale Procura distrettuale, nei confronti di un uomo che sarebbe contiguo ad un'organizzazione terroristica di matrice jihadista. I poliziotti di Messina hanno eseguito il fermo nella mattinata del 18 aprile scorso per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, nei confronti di un 18enne cittadino siriano, già collocato presso il Cpr di Pian del Lago (CL), poiché indiziato di aver combattuto tra le fila di Jabhat al Nusra. In occasione dei sistematici controlli di sicurezza effettuati dalla Polizia di Stato – riferisce una nota – sui migranti che sbarcano clandestinamente sulle coste italiane, la sera dell'11 marzo scorso l'attenzione dei poliziotti della Questura siciliana si è focalizzata sul giovane siriano - soccorso in mare a largo delle coste siciliane da un pattugliatore della Guardia di finanza e giunto al molo di Messina unitamente ad altri 222 stranieri - alla luce delle dichiarazioni rese, apparse contradditorie, e dei contenuti presenti sul telefono, elementi dai quali è stata desunta la sua possibile aderenza ad una organizzazione terroristica di matrice jihadista operante in Siria. (segue) (Rin)