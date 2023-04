Diritto d’autore: Nastasi (Siae), pronti ad accordo con Meta ma nel rispetto Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo pronti ad un accordo per rimettere i contenuti italiani sulle piattaforme di Meta e a negoziare in modo costruttivo “ma nel rispetto delle indicazioni dell’Antitrust, sulla base delle informazioni necessarie alla adeguata valorizzazione dei contenuti, nell’interesse degli autori italiani”. Lo dichiara in una nota il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, rispondendo a Meta che, tramite un portavoce, ha fatto sapere che sarà inviata a Siae un'ulteriore richiesta per prorogare l’accordo di licenza sull'utilizzo dei diritti d'autore sulle piattaforme social. (Rin)