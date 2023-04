Libia: inviato Onu, invito tutti a trovare un percorso unificato verso la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha esorato tutti gli attori politici del Paese, i leader militari e della sicurezza, i notabili, i rappresentanti della società, le istituzioni e le autorità a “riunirsi in uno spirito di compromesso per stabilire un percorso chiaro e unificato verso una pace, stabilità e prosperità duratura”. È quanto affermato dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia nel messaggio di auguri rivolto in occasione dell’Eid al Fitr, la festività con cui la comunità musulmana pone fine al mese del Ramadan. “Invito anche le donne e i giovani a cogliere l'occasione di questa festività per rinnovare il loro impegno a partecipare pienamente al processo elettorale, per contribuire alla ricostruzione della pace, della sicurezza, della stabilità e della prosperità nella loro patria”, ha aggiunto Bathily. “Rinnovo i miei appelli per il rilascio di coloro che sono stati arbitrariamente detenuti in tutta la Libia come base fondamentale per il rafforzamento della fiducia e per stabilire una riconciliazione globale basata sui diritti. Questa è anche un'opportunità per incoraggiare tutte le parti interessate a sostenere l'approccio globale delle Nazioni Unite per consentire le elezioni nazionali di quest'anno. Il popolo libico desidera voltare una pagina di sofferenze e divisioni e aprire un nuovo capitolo di pace, stabilità e prosperità nel proprio Paese. Non deludiamoli”, ha concluso l’inviato.(Lit)