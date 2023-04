© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 Renault ha registrato un aumento delle vendite su base annua del 9 per cento, pari a 354.545 unità. Lo ha riferito il gruppo con una nota. In Europa, l'aumento è stato del 20 per cento a 231.125 unità. Renault in Europa ha il 6,2 per cento del mercato, lo 0,2 per cento in più rispetto allo scorso anno. (Frp)