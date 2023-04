Business news: Serbia, filiale di Expobank passa alla montenegrina Adriatic bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituto di credito del Montenegro Adriatic bank a.d. Podgorica ha acquisito il totale delle azioni della filiale in Serbia di Expobank. Secondo quanto riferisce il quotidiano russo “Kommersant”, l’operazione è stata confermata dallo studio legale Schoenherr, che ha svolto attività di consulenza nella trattativa. Expobank a.d. Beograd era l'ultima attività rimasta in Europa di Igor Kim, principale azionista dell’istituto di credito russo. Nel giugno 2017 l’istituto Marfin banka Beograd aveva cambiato la propria ragione sociale in società per azioni Expobank Beograd. La banca Expobank CZ aveva completato l'acquisizione di Marfin diventando così il primo istituto ceco ad entrare nel mercato serbo. Secondo i dati della Banca centrale serba, i maggiori azionisti di Expobank Beograd erano Igor Kim (72,25 per cento) e German Tsoy (17,86 per cento). (Seb)