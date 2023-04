Business news: Germania, Tecnicas Reunidas ed Fcc si aggiudicano impianto Gnl per un miliardo euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Tecnicas Reunidas ed Fcc si sono aggiudicate un contratto per lo sviluppo di un terminale di rigassificazione di gas liquefatto (Gnl) in Germania per conto di Hanseatic Energy Hub (Hah) che prevede un investimento di quasi un miliardo di euro. Tecnicas Reunidas e Fcc collaboreranno con la società turca Enka per eseguire il contratto di ingegneria e costruzione dell'impianto. Il nuovo terminale di stoccaggio e rigassificazione di gas liquefatto a zero emissioni sarà situato nel porto fluviale di Stade, nella regione di Amburgo ed il terreno su cui sorgerà appartiene al gigante chimico statunitense Dow, che è coinvolto nel progetto come uno dei partner dello sviluppo. Hanseatic è alla guida di questo terminale di importazione, che garantirà l'approvvigionamento di Gnl in Germania e, in futuro, dovrebbe essere in grado di importare fonti energetiche basate sull'idrogeno. L'impianto avrà una capacità di rigassificazione di 13,3 miliardi di metri cubi nominali all'anno. Con questa infrastruttura si potrà coprire circa il 10 per cento del fabbisogno di gas naturale della Germania. (Spm)