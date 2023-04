Business news: Spagna, a marzo 6,5 milioni di visitatori internazionali, +30 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo la Spagna ha accolto oltre 6,5 milioni di viaggiatori internazionali, il 30 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati pubblicati da Turespana si tratta, inoltre, del secondo mese con il maggior numero di passeggeri internazionali dal 2000. Per il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo, Hector Gomez, queste cifre dimostrano che il turismo iberico "è sulla buona strada per battere tutti i record dopo la pandemia" del coronavirus grazie a un settore "solido e moderno". Il 55,6 per cento del totale dei passeggeri proveniva dall'Unione europea (+25,8 per cento), mentre il 44,4 per cento dal resto mondo (+35,7 per cento). In termini di Paesi, e confrontando i dati con quelli del 2022, i mercati che hanno registrato la maggiore crescita sono stati il Portogallo (+63,2 per cento), Stati Uniti (42,9 per cento) e Irlanda (38,9 per cento). (Spm)