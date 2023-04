© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione del libro di Mario Marazziti, "La grande occasione". Ne discuteranno con l'autore Paola Caridi, Donatella Di Cesare, Paolo Gentiloni e Marco Impagliazzo. Sala Benedetto XIII in via di San Gallicano 25a, Roma (ore 17:30)- In vista della Festa della Liberazione, incontro dal titolo “Non erano musicisti. 23 Marzo 1944: quel giorno a via Rasella”, promosso dal Municipio Roma I. Parteciperanno lo storico Alessandro Portelli e le associazioni dei partigiani, dei perseguitati e dei martiri. Saranno presenti Anpi, Anfim e Anppia. Via Rasella, Roma (ore 10:30)- Seconda edizione della Giornata diocesana del gioco e dello sport, la manifestazione, a ingresso libero e gratuito, organizzata da due Uffici diocesani nell’ambito del Villaggio per la Terra. Coinvolti il Csi, l’Us Acli, l’Azione cattolica, il Cor e 35 Federazioni sportive. Galoppatoio di Villa Borghese, Roma (ore 9) (Rer)