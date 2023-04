Sudan: le forze armate denunciano violazioni della tregua da parte delle Rsf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’approvazione da parte dell’esercito del Sudan di una tregua nel Paese a partire da oggi, le forze armate (Saf) hanno monitorato una serie di violazioni da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf) nel corso della giornata. Lo ha riferito l’esercito sudanese in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Suna”. In particolare, riferiscono le Saf, le Rsf hanno attaccato il quartier generale delle forze di difesa aerea, occupato le stazioni di polizia e impedito agli agenti di svolgere i propri compiti, hanno bombardato edifici nelle vicinanze del Comando generale, oltre che nei pressi dell’aeroporto della capitale e del palazzo repubblicano, si sono dispiegate all'interno di aree popolate, affollate di civili, nel centro e a sud di Khartum, impiegando gli stessi civili come scudi umani, hanno saccheggiato mercati e abitazioni e assaltato l'ospedale specializzato di Al Saha, tra le diverse violazioni elencate. “Nonostante tutte queste violazioni, le forze armate affermano il proprio impegno a rispettare la tregua, in quanto interessare agli aspetti umanitari e per alleviare le sofferenze dei cittadini nella capitale e negli stati”, conclude il comunicato.(Res)