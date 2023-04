Sudan: Forze supporto rapido, apriremo parzialmente aeroporti per evacuazione stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, in lotta contro l'esercito regolare per la presa del potere in Sudan, si sono dette pronte ad aprire parzialmente tutti gli aeroporti del Paese al traffico aereo per consentire ai cittadini di “Paesi amici e fratelli” che desiderano evacuare di lasciare il Paese in sicurezza. Lo hanno annunciato le Rsf sul proprio account Twitter, specificando che la mossa è in linea con la tregua di 72 ore annunciata dalle Rsf, entrata in vigore questa mattina. Le Forze di Hemeti hanno poi sottolineato la propria piena disponibilità a “cooperare e a coordinarsi e a fornire tutte le strutture necessarie a consentire agli espatriati e alle missioni di lasciare il Paese in sicurezza”.(Res)