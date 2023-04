Ambiente: Usa, presidente Biden annuncia misure in materia di giustizia ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato, oggi, nuove azioni in materia di giustizia ambientale. Tra queste, è stato firmato un ordine esecutivo che, secondo la Casa Bianca, renderà la giustizia ambientale una missione centrale delle agenzie federali. Lo ha affermato lo stesso Biden in dichiarazioni riprese dall’emittente statunitense "Cnn”, rilasciate durante la cerimonia di firma, svoltasi alla vigilia della Giornata della Terra. “Ogni agenzia federale deve tenere conto dell'impatto della salute ambientale sulle comunità e lavorare per prevenire conseguenze negative. La giustizia ambientale sarà la missione dell'intero governo e verrà integrata direttamente nel modo in cui lavoriamo con i governi statali, locali, tribali e territoriali", ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. L'ordine esecutivo, che dovrà essere approvato dalle agenzie, mira a creare un nuovo Ufficio per la giustizia ambientale all'interno del Consiglio della Casa Bianca per coordinare gli sforzi di giustizia ambientale in tutto il governo federale e richiederà alle agenzie di notificare alle comunità vicine se sostanze tossiche vengono rilasciate da una struttura federale. Non da ultimo, secondo la stessa emittente, l'amministrazione Biden sta pianificando di implementare nuove regole per regolare l'inquinamento causato dalle centrali elettriche a gas naturale.(Was)