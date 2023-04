Portogallo: decine di ucraini protestano davanti all'ambasciata brasiliana a Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di cittadini ucraini hanno realizzato una manifestazione presso l'ambasciata brasiliana a Lisbona, per protestare contro le recenti dichiarazioni del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. I manifestanti intendono consegnare una lettera a Lula, che si trova nella capitale portoghese in visita ufficiale. Lo scorso 16 aprile, negli Emirati Arabi Uniti, di ritorno dalla visita a Pechino, il presidente Lula aveva affermato che anche l'Ucraina, oltre alla Russia, aveva deciso di andare in guerra, cosa che rende "molto difficile" raggiungere la pace. Il capo dello stato aveva anche accusato Stati Uniti e Unione europea di fomentare il conflitto. (Brb)