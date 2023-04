Mafie: Nicolò (coordinamento iniziative antiracket), operazioni importanti in Lombardia, ma ancora poche denunce degli imprenditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno 2020, tutta la Lombardia ha avuto 15 istanze presentate per estorsione e 26 per usura. Nel 2021 12 per estorsione e 23 per usura e nel 2022 8 per estorsione e 9 per usura. Nel 2023 un'istanza presentata per estorsione e 4 per usura. Un'importante flessione su quello che riguarda l'usura. “Per quel che riguarda le somme deliberate, se devo fare un focus su Milano devo dire che soltanto nel 2022 sono state deliberate 200 mila euro per usura. Per il resto - ha spiegato Nicolò -, gli importi erogati non sono significativi”. A livello nazionale, infatti, per il 2020/21/22 e parte del 23 per estorsione sono stati erogati circa 53,6 milioni e per usura 8,9 milioni, per un totale di 65,5 milioni. In Lombardia 100mila euro per estorsione e 321 per usura per un totale di 421 mila. Proporzione, questa, che pone la Lombardia in una situazione di minore erogazione di risorse. “Usura e racket – ha evidenziato il prefetto - hanno notoriamente uno scarso tasso di emersione. Non emergono nella loro reale entità”. Questo in parte per “la paura delle vittime di denunciare, che non ha più motivo di esistere perché chi denuncia non viene vessato dalla criminalità organizzata; e poi da una diffidenza e sfiducia dello Stato e delle istituzioni. Sfiducia che ritengo non debba esistere perché lo Stato interviene anche con misure di sostegno piuttosto importanti”. Relativamente ai dati del 2019, 2020, 2021 e 2022, ha osservato Nicolò, “anche se la situazione si è un po' modificata nel territorio, continuano sempre a essere particolarmente foriere di istanze le regioni del meridione. Ancora sul nord non abbiamo un incremento tale, nonostante la criminalità organizzata sia presente anche al nord”. Sembra mancare, stando al quadro delineato dal prefetto, un salto culturale che spinga anche gli imprenditori del nord a considerare la criminalità organizzata un’entità presente e denunciabile. (segue) (Rem)