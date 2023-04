Iran: media, ancora proteste nel sud-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi la città di Zahedan, capitale della provincia del Sistan e Balochistan, nel sud-est dell’Iran, ha assistito a movimenti di protesta a seguito della tradizionale preghiera del venerdì. Secondo quanto riferito dal sito legato all’opposizione “Iran International”, gruppi di manifestanti sono scesi in piazza intonando slogan contro la Repubblica islamica dell’Iran e chiedendo il rilascio dei prigionieri politici. “Vergognati Khamenei, lascia il Paese”, hanno intonato i dimostranti con riferimento alla guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, accanto al consueto “Morte al dittatore”. Questi sviluppi avvengono diversi mesi dopo lo scoppio della violenta mobilitazione scaturita dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre 2022 a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. L’ondata di manifestazioni, la più grave che la Repubblica islamica abbia mai affrontato dalla sua nascita dopo la Rivoluzione del 1979, è proseguita per mesi senza interruzioni, ma ad oggi sembra essersi in buona parte placata. Zahedan era stata teatro di uno dei più sanguinosi episodi di violenza, il 30 settembre, quando durante una manifestazione antigovernativa le forze di sicurezza iraniane, in gran parte appartenenti alla milizia basij, avevano aperto il fuoco sulla folla da poco uscita dalla moschea Jameh di Makki, provocando circa 96 morti e almeno 300 feriti.(Res)